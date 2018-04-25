PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile’ın (PUBG MOBILE) çıkışından bu yana, PUBG Corp. ve Tencent, orijinal PUBG deneyimini mobil platforma taşımak için toplulukla yakın çalışmalarını sürdürüyor.

Orijinal PUBG deneyimini mobile taşıma iddiasının bir parçası olarak, oyun ikinci kez güncellenerek 0.4.0 sürümüne yükseldi. Güncelleme ile oyuna Arcade modu, Eğitim Alanları eklendi; savaş ile ilgili ince ayarlar, taşıtlarda, sesli sohbette ve arayüzde geliştirmeler yapıldı ve oyun içi mağazasına yeni eşyalar eklendi.

Arcade modunda oyuncular tek başlarına ya da arkadaşlarıyla oynayabiliyor ve mod, 28 oyuncuya kadar kabul ediyor.

Her Arcade karşılaşmasında, altı varyasyondan biri rastgele seçilirken, her varyasyon için de üç maç kuralından birisi rastgele seçiliyor. Bu kurallardan ilki, maçtaki bütün silahları kısıtlar; ikincisi, sadece tek tip silah kullanmanızı sağlar; üçüncüsünde ise, oyuncu bütün silahları ve eşyaları kullanabilir.

Eğitim Alanları, tüm silah ve eşyaları denemek isteyen oyuncular için hazırlanmış özel bir alandır. Oyuncular, herhangi bir silahın ne işe yaradığını ya da eşyaların ne gibi bir etkisi olduğunu test edebilirler. Eğitim Alanları, sadece tek oyunculu oynanabilir ve oyunculara bir maça girmeden önce yetenek kazanmalarını sağlar.

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile’in son güncellemesinin detayları aşağıdaki şekildedir:

Arcade Modu: 28 oyunculu yeni bir mod ve Av Tüfekleri, Keskin Nişancı Tüfekleri, Tüm Silahlar, Çıplak Elle Dövüş, Tabancalar ve Eşya Cenneti’nden oluşan 6 varyasyondan birini içerir.

Eğitim Alanları: Tüm silahları deneyip, atış yeteneklerinizi geliştirin.

Savaştaki yenilikler:

1. Takip işlevi (hem paraşütten önce hem de indikten sonra) eklendi.

2. Otomatik kapı açma eklendi, Ayarlar’dan etkinleştirilebilir.

3. Birden çok eşya alma sırasındaki duraklama otomatik olarak düzeltildi.

4. Sonuç ekranına performans tablosu eklendi.

5. Yeni bir arka plan eklendi: Dusk (Alacakaranlık).

6. Sandık içeriği görüntülerken 2 sütun ve 3 sütun görüntüsü arasında geçiş yapabilirsiniz.

7. Takım arkadaşının elendiğini gösteren simge bir süre sonra kaybolacak.

8. Adım atma, kullanıcı arayüzü, taşıt, Mavi Bölge’ye giriş/çıkış ses efektleri ayarlandı.

9. Sesli sohbet sorunları giderildi:

a) Bazı oyuncuların bahsettiği oyunun kapanması problemi çözüldü.

b) iOS’taki Bluetooth kulaklık problemleri giderildi. (Henüz tamamen ortadan kaldırılmadı).

c) Android’deki oyuncuların mikrofona bağlı olmadığı durumlarda oyunun hata görüntelememe durumu düzeltildi.

d) Daha fazla cihaz desteği eklendi.

10. Zıplama hızlı koşmadan etkilenmeyecek.

11. Duvarın yanındayken nişan göstergesi kamera tarafından engellenmeyecek.

12. Yana eğilme: Hareket hızı artırıldı ve‘’Eğil ve Dürbünü Aç’’ ve ‘’Eğil ve Ateş Et’’ hareketleri eklendi.

13. 4x ve 8x modundaki dürbünde görüntü problemi giderildi.

14. iOS’ta 3D Touch ile ateş edilebilecek.

15. Saldırı ya da yenilgi animasyonları eklendi.

16. Öldükten sonra, görüntü öldüren kişiye geçecek.

17. Sonuç ekranı günlük ödül sınırlamalarını gösterecek.

18. Ateş etme animasyonları geliştirildi.

19. Savaş deneyimi geliştirildi:

a) Titreşim geliştirildi.

b) Tuş geribildirimi geliştirildi.

c) Yana eğilme animasyon hızı artırıldı.

d) Saldırı alma animasyonları geliştirildi ve rastgele hale getirildi.

Taşıt Ayarlamaları:

1. Motorlar için dönme hileleri eklendi.

2. Arabalara Nitro motorları eklendi.

3. Önceden kullanılan taşıtlar, küçük haritada işaretlenecek.

Yeniden Adlandırma kartı eklendi. (1 kere kullanılabilir.)

Oyun içi mağaza:

1. Seviye 1 kuponları eklendi.

2. Eşyalar ve sandıklar artık Mağaza’dan alınabilir.

3. Yeni kıyafetler eklendi. Bölgeye özel kıyafetler yakında geliyor.

4. Ek kıyafetleri para karşılığı yok ederek para iadesi alabilir bununla ve yeni kıyafetler alabilirsiniz.

Sesli Sohbet: Grup kurduktan sonra sesli sohbetin durması problemi çözüldü.

PUBG Mobile’ı App Store ve Play Store uygulamalarından ücretsiz indirirerek, hemen oynamaya başlayabilirsiniz.