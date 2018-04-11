Microsoft, PC ve mobil cihazların yanı sıra Xbox One platformu için de yayınlanan PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın (PUBG) Xbox Live Gold Free Play Days dahilinde ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurdu.

Xbox Live Gold üyesi olan Xbox One oyuncuları, 19-22 Nisan tarihleri arasında oyunu ücretsiz olarak indirip oynayabilecekler.

Tam sürümü ücretsiz olarak sunulacak olan PUBG, doğrudan Xbox mağazasından ya da Gold bölümünden indirilebilecek. Öte yandan oyuncuların deneme sürecinde kat ettikleri tüm ilerlemeler ve kazandıkları puanlar, oyunu satın aldıklarında hesaplarına transfer edilecek.

19 Nisan tarihinde oyuna ayrıca yeni bir kozmetik paketi gelecek. 7 dolar fiyatla satışa sunulacak olan PUBG5 Pack içerisinde yeni bir şapka, uzun kollu ceket ve spor ayakkabı yer alacak.