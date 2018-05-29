Publicis, merakla beklenen yapay zeka teknolojisi Marcel’i tanıttı

Adını Publicis Groupe’un kurucusu Marcel Bleustein-Blanchet’dan alan Marcel, Publicis’i bir holding şirketi yapısından çıkarıp 80 bin kişilik bir kurum platformuna dönüştürecek.
Publicis Groupe Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Arthur Sadoun platform ile ilgili şunları söyledi:
“Marcel’i ilk kez 2017 Haziranı’nda duyurduk. Bu bir yıl içinde sektörümüz birçok zorluktan geçti. Artışa dayalı değişimin tek başına bir çözüm olmadığını, yenilenme ihtiyacının ise her zamankinden daha fazla olduğunu gördük. Bu dönemde Marcel’in geliştirilmesi adına grubun bir yıl boyunca sektör etkinliklerine ara verdik. Tartışmalı ancak gerekli bir karardı çünkü 40 yılı aşkın bir süredir kendini yenilemek için çabalayan bir sektörü yeniden ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydık. Böylece veri, yaratıcılık ve teknoloji arasındaki duvarları yıktık. Silolarımızı “Bir olmanın gücü” mottosuyla ortadan kaldırdık. Bugün, Marcel ile yeteneklerimiz ve fırsatlar arasında duran engelleri kaldırıyoruz. Temmuz 2018’de sona erecek olan bu dönemde bize destek olan çalışanlarımıza dünya çapındaki sektör festivallerindeki ortaklarımıza ve müşterilerimize minnettarım.”
İnsan Odaklı İlk Kurumsal Platform
Marcel, İnsanların artık şirketler için çalışmak istemeyip şirketlerin kendileri için çalışmasını bekledikleri bir dünyada önceliği insan olarak tasarlanan ilk kurumsal platform. Marcel, dünya genelindeki 80 bin Publicis Groupe çalışanını tek bir veri tabanında anlık olarak buluşturuyor. Böylece kitle kaynak kullanımıyla küresel fikir paylaşımı, projeler hakkında geri bildirim ve yorum alışverişi yapılabiliyor. Tüm çalışanlar yapılmış kampanya verilerine anında ulaşabiliyor ve hatta Cannes Arşivlerine girerek 2001 ile 2018 arasında Cannes’da ödüllendirilmiş 200 binden fazla vakaya erişilebiliyor.
Marcel’in bir diğer önemli özelliği de reklamverenleri bu 80 bin kişilik kitleyle birebir buluşturması… Reklamverenler Marcel üzerinden yaratıcılara doğrudan brief verebiliyor. Böylece dünya genelinden takımlar oluşturularak 200’den fazla uzmanlık biriminden hizmet alabilme fırsatı doğuyor.
5 milyarı aşkın veri dosyası yapılandırıldı
80 binden’den fazla kişi ve bin 200’den fazla tüzel kişilik, 200’den fazla uzmanlık ve binlerce müşteriyi kapsayan yaklaşık 5 milyardan fazla veri dosyasına sahip olan Publicis Groupe bu verileri açmak için, Microsoft AI ve Publicis Groupe Bilgi Grafiği teknolojilerine dayanan Marcel AI Platformunu oluşturdu.
Bu Bilgi Grafiği, grup içerisinde var olan yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri birleştirerek birbiriyle ilişkilendiriyor. Publicis Groupe, iş ortağı Microsoft’un gelişmiş AI araçlarını kullanarak, çalışanlarına faydalı olması için verileri işlemek, filtrelemek, birleştirmek ve organize etmek için kullanacak.
Marcel, Android ve iOS’a uyumlu bir mobil uygulama olarak hizmete giriyor. Gelecek sürümlerde, bir masaüstü sürümü veya talep doğrultusunda geliştirilecek farklı ara yüzleri de sunacak. Marcel’i çalışanlar sesli veya metin girişi ile kullanabiliyor. AI motoru, kullanıcının hızla bağlantı kurmasına ve hedefleri tamamlamasına yardımcı olmak için sorgulamalarda iyileştirmeler önerecek, ilgili bilgi, bağlantı ve fırsatları proaktif olarak sunacak. Haziran ayında ajans, rol ve coğrafyaya göre seçilen bin kişiye beta sürümle sunulacak Marcel’in 2020’de Publicis Groupe çalışanlarının yüzde 90’ına ulaşması hedefleniyor.
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