Pucca adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık ile eşi Osman Karagöz boşanma kararı aldı. Selen Pınar Işık, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile boşanma kararını duyurdu.

"Öncelikle bunu buradan açıklamak dünya saçması onu söylemek istiyorum. Osi ile evliliğimizin artık sonuna geldik. İnanilmaz direndim, yemin ederim cok uğrastım ama yok olmadı.

Gerçekten olmadı... Bazen sevgi yetmiyor. Zaten cok uzun zamandır farkındasınızdır yalnızdım. Eminim çok eğlenceli bir baba, çok güzel bir ebeveyn, Batı’nın en yakın arkadaşı olacak. O konuda asla şüphem yok.

Ama karı koca olarak ikimiz sınıfta kaldık maalesef... benim de onun da cok hatalarımız oldu. Sizden tek ricam bu süreçte ne olur beni üzmeyin, zaten boru değil bitiyor her şey. İnsan evinden orta sehpayı bile atarken bin kez düşünüyor... bin kez değil, milyon kez düşündüm.

Ve hepsinin sonu, ayrılığa vardı... En azından bana güzel şeyler söyleyin, güçlü kadın hikayeleri anlatın. Kendinizden örrnek verin..

Çünkü bu karar benim ya da onun için değil; Batı için. Bazen olmuyor..gerçekten olmuyor. Sonuna kadar aşık ol, çabala, Çırpın, yok! Onun içn de aynı şekilde bu arada.. Bunu buradan yazmak deli saçması ama osursam kitapta, blog yazısı olarak yazan bir insan olarak sanırım gerekli. Bu canavarı kendim yarattım, şimdi sonucuna katlanmalıyım."

Selen Pınar Işık ile Osman Karagöz'ün geçtiğimiz yıl nisan ayında Batı adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi.