Puigdemont'un kendisi gibi kaçak eski Katalonya Sağlık Bakanı Toni Comin ile cep telefonu üzerinden yaptığı yazışmalar, bir İspanyol televizyonunda yayımlandı.
Bir etkinlik sırasında Comin'in arkasında duran kamerayla çekilen mesajlaşmada Puigdemont, "Katalan cumhuriyetinin son günlerini yaşadığını" belirterek, "( İspanya Başbakanlık ofisi) Moncloa'nın planı kazandı." diye yazdı.
"BİZİMKİLER BİZİ, EN AZINDAN BENİ FEDA ETTİ"
Lideri olduğu Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partiden (ERC) Joan Tarda'nın açıklamalarına göndermede bulunan Puigdemont, "Bittiğini anladığını sanıyorum. Bizimkiler bizi, en azından beni feda etti." ifadesini kullandı.
Bundan sonra itibarı için mücadele edeceğini kaydeden Puigdemont, mesajında, "Ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum, umarım çoktur ancak onu, itibarımı korumaya adayacağım. Bu iftiralar, söylentiler ve yalanlar beni çok yıprattı." yorumunu yaptı.
"BOYUN EĞMEYECEĞİM"
Belçika'da kaçak yaşayan Puigdemont, TV programının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, mesajlarının yayımlanmasının mahremiyetinin ihlali olduğunu ifade ederek, "Ben bir insanım. Şüpheye düştüğüm zamanlar oluyor. Ben aynı zamanda başkanım, ne boyun eğeceğim ne de vatandaşlar ve ülke için saygı, takdir ve taahhütten vazgeçeceğim. Haydi yolumuza devam edelim." şeklinde yazdı.
El Pais gazetesi, yazışmaları görüntülenen Comin'in gizliliğin ihlali nedeniyle dava açacağını belirtti.
Tarda, hafta sonu bir gazeteye verdiği demecinde gerekirse Puigdemont'u feda edeceklerini söylemişti.
SÜREÇ
Katalonya'da 27 Ekim 2017'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Puigdemont, dört eski bakanla Belçika'ya kaçmıştı. Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık 2017'de yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.
Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu. İspanya Anaysa Mahkemesinin Puigdemont'un ancak şahsen katılması durumunda başkanlık edebileceği yönündeki kararı sonrasında oturum ertelenmişti.
Puigdemont, tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle "devlete karşı isyan ve başkaldırmak", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanıyor.
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