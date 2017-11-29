PÜİS Başkanı Okumuş: Yakıt değil, fatura satılıyor

Bugün bir basın açıklaması yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş akaryakıt sektöründeki vergi kaçakçılığı nedeniyle devletin milyonlarca liralık vergi kaybına uğradığını belirterek şöyle konuştu:
"EPDK’nın kararlı adımları sonucunda sektörümüzde kaçak akaryakıt neredeyse bitti. Ancak sektörümüzü tehdit eden bir başka illet var, ‘vergi kaçakçılığı’. Devletimizin milyonlarca liralık vergi kaybına neden olan vergi kaçakçılığı sektörde de büyük yaralar açıyor. Maliyetinin bile daha altındaki fiyatlarla akaryakıt satışı yapan vergi kaçakçılarının yarattığı haksız rekabet dürüst çalışan bayilere büyük darbe vuruyor. Binlerce kişiye istihdam yaratan, devletine vergisini son kuruşunu kadar ödeyen, tüketiciye en iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde veren dürüst bayiler ticaret yapamaz ve evlerine ekmek götüremez hale geldi. Dürüst bayiler can çekişirken, kaçakçılar servetlerine servet katıyor. Akaryakıt ürünleri üzerinden yapılan vergi kaçakçılığı önlenmezse, istasyonlar tek tek kapılarına kilit vuracaktır."
Sektörde maliyetin altındaki fiyatlarla satış yapıldığını söyleyen Okumuş, "Rafineri çıkış fiyatı 4,40 lira olan motorinin resmi rakamının yaklaşık 70-80 kuruş altına kadar indirim yapıp satanlar, adeta 'ben Hazine'yi soyuyor, devletten çalıyorum' diye kendini ihbar ediyor. Sektörün en büyük problemi vergi kaçakçılığıdır, yakıt değil fatura satılıyor" diye konuştu.
Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren dağıtım şirketi sayısındaki fazlalığa da dikkat çeken Okumuş, "Dünyada en çok ana dağıtım şirketi Türkiye’de var. Neden? Çünkü yeni kurulan küçük dağıtım şirketleri kendi kurdukları istasyonlarda otomasyon sistemini devre dışı bırakarak vergi kaçakçılığı yapıyorlar. Yakıt değil, fatura satıyorlar. Sektörümüzün en önemli sorunu bu. Bir yandan ülkemizde çok yüksek fiyatlarla akaryakıt satılırken, diğer yandan akaryakıt fiyatları çok yüksek olduğu için çok önemli boyutta vergi kaçakçılığı var. Bu sorun mutlaka yetkililerimiz tarafından bir çözüme kavuşturulmalıdır" dedi.
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