Kışın soğuk, baharda depresyondu derken hızla kilo aldınız. Ancak şimdi tatil zamanı ve incelmek için çok geçerli bir nedeniniz var… Şok diyetlere gerek olmadan, aç kalmadan, sinirlerinizi bozmadan zayıflayıp plajın yıldızı olmak için Diyetisyen Dilara İsmailoğlu’nun önerilerine kulak verin.

TAHIL TÜKETİN!

Diyet süresince iştahınızı azaltmak ve kısa sürede doymak için oldukça önemli olan tahıl grupları kesinlikle beslenmenizde yer almalıdır. (Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar gibi…) Posa oranının oldukça yüksek olduğu tahıllı besinler, tokluk hissini arttırdığı gibi aynı zamanda konsantrasyonu ve motivasyonu da olumlu yönde etkiler.

SU İÇMEK İÇİN ALARM KURUN

Hayatımız için oldukça önemli olan su, diyet boyunca bol bol tüketilmelidir. Sindirim sisteminin düzenlenmesi için oldukça önemli olan su içmeyi, gün içerisinde unutuyorsanız telefonunuza alarmlar kurabilir veya ofisinizde masanıza ufak notlar yazabilirsiniz.

FINDIK CEVİZ TÜKETİN!

Önemli bir diğer besin ise yağlı tohumlardır (Fındık, fıstık, susam, ceviz gibi…) Posa, vitamin ve mineral bakımından oldukça değerli olan yağlı tohumlar yemek yeme kontrolünüzü sağlayarak, tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Bu besini tüketirken yeteri miktarda tüketmeye özen göstermelisiniz. Gereğinden fazla miktarda tüketilmesi zayıflamaktan ziyade kilo almanıza sebep olabilir.

YUMURTA İLE METABOLİZMANIZI ATEŞLEYİN

Metabolizmanızı hızlandırmak için önemli tüyolar:

* Yemeklerinize pul biber ilave ediniz. Acı pul biber vücut sıcaklığınızı artırarak metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır.

* Yumurta, biotin içeriğinden dolayı diyette metabolizmanızın artması açısından önemlidir.

* Yeterli ve dengeli protein tüketilmez ise metabolizma yavaşlayacaktır. Çünkü vücut proteini sindirmek için daha çok enerji harcamaktadır. Hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklı proteinleri diyetlerinizde mutlaka yer vermelisiniz.

* Metabolizmanın bir diğer düşmanı da uzun süre aç kalmak; 2-3 saat aralıklı periyodlar ile mutlaka bir şeyler tüketiniz.

3 GÜNLÜK ÖRNEK MENÜ

1. GÜN:

Kahvaltı:

2 adet haşlanmış yumurta

1 avuç kiraz domates + salatalık + yeşillik + biber +1 yemek kaşığı zeytinyağı ile

Ara:

1 elma (doğranmış) + 1 çay kaşığı tarçın + Beyaz çay-yeşil çay



Öğlen:

150 gram ızgara/fırın/haşlama beyaz et

Salata; 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı + limon + sirke

Ara:

1 adet greyfurt suyu

1 ceviz büyüklüğü kadar kök zencefil

Yarım dal maydanoz

Hepsini blenderdan geçirip tüketiniz.

Akşam:

1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat

3-4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt

1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek

Ara:

1 su bardağı light süt – içerisinde kahve konularak da şekersiz/kremasız olarak tüketilebilir.

2. GÜN:

Kahvaltı:

1 dilim peynir çeşitlerinden

1 tam ceviz içi veya 5 adet fındık/badem

Domates + salatalık + yeşillik + biber

1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek

Ara:

1 adet taze salatalık

1 şeker kaşığı rendelenmiş zencefil

1 dilimlenmiş limon

10-12 dal taze nane

5-6 dal taze maydanoz

Öğlen:

1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat

3-4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt

1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek

Ara:

1 adet kepekli fırın galetası

1 su bardağı ayran/cacık- sulandırılmış (salatalık/nane vb eklenebilir.)

Akşam

150 gram ızgara/fırın/haşlama kırmızı et

Salata; 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı + limon + sirke

Gece: 1 kase yoğurt+6-7 adet fındık/badem

3. GÜN:

Kahvaltı:

1 tam yumurta + 1 yumurta akı + 1 tatlı kaşığı sıvıyağlı (ıspanak/kabak/pazı/domates/mantar/brokoli vb ) sebzeli omlet+

1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek

Ara:

1 adet taze salatalık

1 şeker kaşığı rendelenmiş zencefil

1 dilimlenmiş limon

10-12 dal taze nane

5-6 dal taze maydanoz

Öğlen:

1 kase unsuz çorba

Salata+ 1 tatlı kaşığı sıvıyağ + limon + sirke

Ara:

1 porsiyon meyve – kaseye küp doğra + tarçın

Salatalık - tuzsuz

Akşam:

5 adet yağsız pişirilmiş köfte

1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat

Gece:

1 kase kaymaksız yoğurt + pul biber + limon