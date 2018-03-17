Voleybol Bayanlar 1. Lig Yarı Final Grubu'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent ile karşı karşıya gelen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, müsabakayı 3-1'lik skorla kazanarak Sultanlar Ligi yolunda iyi bir başlangıç yaptı.

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda Play-Off yarı final ilk maçında Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent ile karşı karşıya gelen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette baskıyı iyice arttıran Pursaklar'ın Sultanları 25-20 skorla rakibe fark attı. Üçüncü seti 19-25'le rakibine kaptıran Pursaklar, dördüncü seti 25-22 skorla kazanarak galibiyetini ilan etti. İlk maçtaki 3-1'lik galibiyetle grup lideri olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, diğer maçları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi ile oynayacak.