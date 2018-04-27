Puskas FC - Balmazujvaros maçı istatistikleri

Macaristan NB I maçında Puskas FC ile Balmazujvaros, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Puskas FC 33 puanla 7. sırada, Balmazujvaros 28 puanla 10. sırada bulunuyor. Puskas FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Balmazujvaros son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 354. İddaa'da Puskas FC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Balmazujvaros kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Puskas FC son haftadaki Diosgyor müsabasında 1-0 kazandı.

Balmazujvaros ise Szombathelyi Haladas karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Puskas FC, 11 gol attı ve 14 gol yedi.

Balmazujvaros, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Balmazujvaros, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.