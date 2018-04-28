Puskas FC - Balmazujvaros maçı istatistikleri

Puskas FC ve Balmazujvaros, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Puskas FC 33 puanla 7. sırada, Balmazujvaros 28 puanla 10. sırada bulunuyor. Puskas FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Balmazujvaros son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 354 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Puskas FC kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.00, Balmazujvaros sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler.

Puskas FC son hafta oynanan Diosgyor maçında 1-0 kazandı.

Balmazujvaros ise Szombathelyi Haladas karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Puskas FC, 11 gol attı ve 14 gol yedi.

Balmazujvaros, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Balmazujvaros, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.