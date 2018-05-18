Puskas FC - Mezokovesd Zsory maçı öncesi rakamlar

Puskas FC ve Mezokovesd Zsory, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Puskas FC 39 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Mezokovesd Zsory 34 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Puskas FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mezokovesd Zsory, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da Puskas FC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Mezokovesd Zsory kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Puskas FC son haftadaki Diosgyor müsabasında 1-0 kazandı.

Mezokovesd Zsory ise Vasas Budapest maçında 3-3 berabere kaldı.

Puskas FC, evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 15 gol yedi.

Mezokovesd Zsory, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mezokovesd Zsory 16 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.