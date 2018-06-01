Puskas FC - Paksi SE maçı istatistikleri

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Puskas FC, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Paksi SE takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Puskas FC 40 puanla 7. sırada, Paksi SE 42 puanla 6. sırada bulunuyor. Puskas FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Paksi SE, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 248 kodlu maçı oynayanlar; Puskas FC galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Paksi SE galibiyet oranı 0.00.

Puskas FC son hafta oynanan Diosgyor maçında 1-0 kazandı.

Paksi SE ise Ferencvaros maçında 0-2 yenildi.

Puskas FC, evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 17 gol yedi.

Paksi SE ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paksi SE, 20 gol atarken 22 gol yedi.