Puskas FC - Ujpest maçı heyecanı

Macaristan Kupa Final heyecanı devam ediyor. Puskas FC, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ujpest takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Ev sahibi Puskas FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ujpest son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 450. İddaa'da Puskas FC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ujpest kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Puskas FC son haftadaki Ujpest müsabasında 2-1 kazandı.

Ujpest ise Puskas FC karşılaşmasında 2-1 yenildi.