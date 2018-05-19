Puszcza Niepolomice - Bogdanka Leczna maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Puszcza Niepolomice, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Bogdanka Leczna takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Puszcza Niepolomice 39 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Bogdanka Leczna 32 puanda ve 15. sırada. Puszcza Niepolomice, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Bogdanka Leczna, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 397. İddaa'da Puszcza Niepolomice kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Bogdanka Leczna kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Puszcza Niepolomice son haftadaki Bogdanka Leczna müsabasında 1-2 yenildi.

Bogdanka Leczna, Puszcza Niepolomice karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Puszcza Niepolomice, 22 gol attı ve 18 gol yedi.

Bogdanka Leczna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Bogdanka Leczna, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.