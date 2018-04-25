Puszcza Niepolomice - Katowice maçı istatistikleri

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Puszcza Niepolomice, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü Katowice takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Puszcza Niepolomice 32 puanla 12. sırada, Katowice 46 puanla 2. sırada bulunuyor. Puszcza Niepolomice son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Katowice, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Puszcza Niepolomice kazanır 2.45, berabere biter 2.80, Katowice kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Puszcza Niepolomice önceki hafta Katowice mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Katowice, Puszcza Niepolomice karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Puszcza Niepolomice, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 13 gol yedi.

Katowice, dış sahada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Katowice 22 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.