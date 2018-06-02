Puszcza Niepolomice - Miedz Legnica karşılaşma önü

Polonya 1.Lig maçında Puszcza Niepolomice ile Miedz Legnica, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:45. 43 puanlı Puszcza Niepolomice 10. sırada bulunuyor, Miedz Legnica 62 puana sahip ve 1. sırada. Puszcza Niepolomice, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Miedz Legnica, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 346. İddaa'da Puszcza Niepolomice kazanır 3.25, berabere biter 3.10, Miedz Legnica kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Puszcza Niepolomice son hafta oynanan Miedz Legnica maçında 1-4 yenildi.

Miedz Legnica, Puszcza Niepolomice karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Puszcza Niepolomice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Puszcza Niepolomice, kendi sahasında 24 gol attı, 18 gol yedi.

Miedz Legnica ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Miedz Legnica, 18 gol atarken 12 gol yedi.