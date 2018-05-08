Puszcza Niepolomice - Tychy 71 maçı heyecanı

Puszcza Niepolomice ve Tychy 71, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. 38 puanlı Puszcza Niepolomice 12. sırada bulunuyor, Tychy 71 43 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Puszcza Niepolomice, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tychy 71 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 454 kodlu maçı oynayanlar; Puszcza Niepolomice galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Tychy 71 galibiyet oranı 2.50.

Puszcza Niepolomice önceki hafta Tychy 71 mücadelesinde 0-1 yenildi.

Tychy 71, Puszcza Niepolomice karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Puszcza Niepolomice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Puszcza Niepolomice, kendi sahasında 21 gol attı, 16 gol yedi.

Tychy 71, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tychy 71 10 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.