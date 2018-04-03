Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'ya geldi. Rusya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma törenine katılacak.

Erdoğan ve Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu'nun temel atma törenine görüntülü bağlanarak, birlikte düğmeye basacak. Akşam saatlerinde ise iki liderin Türkiye-Rusya işbirliği toplantısına katılması bekleniyor.

Yarın ise Erdoğan, Putin ve Ruhani Suriye konulu zirvede bir araya gelecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER