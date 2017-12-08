Putin, Ankara'ya geliyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Aralık'ta Ankara'ya gerçekleştireceği ziyarette, Ortadoğu'daki son durum, Suriye krizi, ortak enerji projeleri ve iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik konuların ele alınacağı bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in 11 Aralık’ta Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

Putin'in ziyaretinde, Ortadoğu'daki son durum ve Suriye krizinin ele alınacağının ifade edildiği açıklamada, "Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmelerde önemli küresel konularda da görüş alışverişinde bulunulacak." denildi.

Açıklamada, iki liderin görüşmesinde ortak enerji projelerinin ve iki ülke arasındaki iş birliğine dair konuların da değerlendirileceği kaydedildi.

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