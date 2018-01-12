Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, "Elbette Sayın Kim Jong-un bu raundu kazandı. Kendi stratejik sorununu çözdü. Elinde nükleer başlık var, 13 bin kilometreye kadar menzile sahip ve neredeyse dünyanın her yerine, en azından olası düşmanlarının topraklarında her noktaya ulaşabilecek füzesi var" dedi.

Kim Jong Un'un mevcut durumu yumuşatmaya ve sakinleştirmeye yöneldiğini dile getirerek, "O, kesinlikle akıllı ve olgun bir siyasetçi" diye ekledi.

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