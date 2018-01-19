Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişini kutlamaya devam ederken, koyun postu paltosu, keçe botlarıyla gölün başına gelerek üzerini çıkaran 65 yaşındaki Putin, 0'ın altında 6 derecedeki suya girdi.

Gölde yıkanmadan önce Nilov Manastırı'ndaki ayine de katılan, doğa tutkusuyla bilinen Putin, Moskova'nın kuzeyindeki buz tutmuş gölde haç şeklinde açılan havuzda dua etti. Seromoni sırasında papazlar da hazır bulundu.

Ortodoks Hristiyanlar, 18-19 Ocak tarihlerinde Hz. İsa'nın vaftiz edildiğine inandıkları Ürdün Nehri'ne giriyor. Diğer ülkelerde yaşayan binlerce Ortodoks Hristiyan da, buz gibi havada dere veya göllerde yıkanıyor ve su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.

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