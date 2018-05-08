Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinde rekor oranda oy alarak yeniden seçilen Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle resmi olarak göreve başladı.

Kırmızı halıda yürüyerek davetlileri selamladı ve milli marşın okunmasının ardından anayasaya sağ elini koyarak yemin etti. Putin yemin etmesinin ardından Kremlin Sarayı'ndaki davetlilere hitap etti. Törene katılan davetliler arasında yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri, hükümet üyeleri, Rus Parlamentosunun üyeleri, bölgesel yöneticiler, dini yetkililer, yabancı büyükelçiler, iş insanları, Rus ordusundan yetkililer, bilim adamları, sanatçılar, sporcular ve gazeteciler yer aldı.

Rus televizyon kanalları tarafından canlı yayınla verilen törende, kendisini tekrar devlet başkanı seçen vatandaşlara teşekkür eden Putin, "Rus halkına yönelik devasa sorumluluğumun farkındayım. Halkımızın, huzur ve refah dolu bir gelecekte yaşaması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Rusya'da Vladimir Putin'in yemin ederek yeni devlet başkanlığı dönemine başlamasının ardından hükümet istifa etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Anayasası'nın 111. maddesi ve 83. maddesine göre başbakan adayı olarak Dmitri Medvedev'i Duma'nın onayına sundu.

TRUMP'TAN TEBRİK

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçimleri kazanmasının ardından yemin ederek dördüncü dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebrik ettiğini söyledi.

Sanders, bir soru üzerine, "Başkan, kendisini (Putin'i) tebrik ediyor ve Rusya ile iyi ilişkilerimizin olabileceğini umduğumuz günleri sabırsızlıkla bekliyor." değerlendirmesinde bulundu. Sanders, Rusya'da hafta sonu yaşanan olaylara ve tutuklamalara ilişkin olarak da "ABD, herkesin sözünü söylemesini ve barışçıl bir şekilde toplanma özgürlüğü olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.

YERLİ LİMUZİNLE GELDİ

Eski Alman üretimi Mercedes'inden vazgeçen Putin, batıyla yükselen 'kendi kendine yetme' gerilimine, törene Rus yapımı 'Kortej' adı verilen yerli aracıyla yola gelerek 'yurtsever' vurgusu yaptı.

Devlet görevlilerine makam aracı hazırlayan Rusya Otomobil ve Motorlar Araştırma Enstitüsü (NAMİ), ilk yerli makam aracının üretimi için 2013'ten beri yaklaşık 200 milyon dolar harcandı.

Yeni makam aracının kaputunun altında Porsche firmasıyla ortaklaşa geliştirilen V8 silindirli 600 beygir gücünde motor bulunuyor. Yakında sadece Putin için araca V12 ve 850 beygir gücünde motor takılacak. Araç ayrıca Rus yapımı 9 kademeli tam otomatik şanzıman ile dört çeker sisteme sahip. V8 motorlu araç 100 km hıza 9 saniyede ulaşıyor. Putin için zırhlı hazırlanan aracın ağırlığı 6 ton civarında. Test sonuçlarına göre, tanksavar füzesine dayanabilecek güçte. Putin'in bu otomobilin içinden nükleer silahları kontrol eden kırmızı düğmeyi de kullanabileceği belirtildi.

VLADIMIR PUTIN KİMDİR?

Vladimir Putin, Rusya'nın Sankt-Peterburg kentinde 7 Ekim 1952 tarihinde SSCB döneminde çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı. Putin mezuniyetinin ardından Sovyetler Birliği gizli istihbarat servisi KGB'ye katıldı ve bir süre Almanya'da görev yapmasının ardından Leningrad'a dönerek üniversite yönetiminde görev aldı. Rus lider Putin 2000 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 52.94'ünü, 2004'te yüzde 71.31'ini alarak devlet başkanı seçilmesinin ardından 2008'de başbakanlığa geçti, 2012'de ise oyların yüzde 63.6'sını alarak yeniden devlet başkanı oldu.

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