ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesinin çıkmaza girmesi ve görüşmenin detaylarının yavaş yavaş oluşması sürecinde, Rusya da devreye girmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kim'in de görüşebileceği açıklanmıştı.

Reuters'ın son dakika haberine göre, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim, Nisan ayında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae in ile bir araya gelmişti. Interfax ajansının geçtiği haberde, Dünya Kupası için Rusya'ya seyahat edecek olan Moon ile Putin'in bu seyahat esnasında bir araya gelebilecekleri duyuruldu.

PUTIN'DEN KUZEY KORE LİDERİ KIM'E DAVET

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u, eylül ayında Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenecek küresel bir foruma davet ettiği bildirilmişti.

Kim'in, Putin'in davetini kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 31 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini ve Kore Yarımadası etrafında şekillenen son gelişmeleri değerlendirmişti.

Görüşmede, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 70’inci yılında iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alındığı kaydedilirken, tarafların, Kore Yarımadası ile ilgili son gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulundukları ifade edilmişti.

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