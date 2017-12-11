Rus lider Vladimir Putin, Suriye'deki Hmeymim'deki Rus Hava Üssü'nü ziyaret etti ve burada Beşar Esad ile bir araya geldi.

Rus haber ajansları, bugün akşam saatlerinde Ankara'ya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye öncesinde ziyaret edeceği Mısır'a uğramadan önce Suriye'deki Rus askeri üssünü ziyaret ettiğini bildirdi.

Putin, RIA ajansında yer alan habere göre Rus askerlerinin Suriye'den çekilmesi talimatını verdi.

Putin, Rusya ve Suriye ordularının geçen 2 yılda en büyük uluslararası terörist gruplarından birini yok ettiğini söyledi. Rus lider, "Eğer teröristler Suriye'de kafasını çıkarmaya çalışırsa, Rusya onları güçlü bir şekilde vuracak" ifadelerini kullandı.

Putin yaptığı açıklamada, "Türkiye ve İran ile birlikte barışı getireceğimizi ve politik süreci işleteceğimizi umuyorum." dedi.

Rus lider, bugün Ankara ve Kahire'ye yapacağı ziyaretlerde Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni gündeme getireceğini söyledi.

Putin ayrıca Rusya'nın Hmeymim'deki hava üssünde ve Tartus'taki deniz üssünde varlığını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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