Russia Today'in haberine göre, Putin bunun yalnızca kendi görüşü olduğunu, kesin bilgiyi ABD meslektaşlarından öğrenmenin daha iyi olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Basın sekreteri Dmitriy Peskov görüşme konusunda hala "belirli bir eksiklik" olduğunun altını çizdi.



Trump geçen Mart ayında, en kısa zamanda Putin ile Beyaz Saray'da görüşmek istediğini söyledi. Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Basın Ofisi her iki taraftan da, zirve için bir hareketin başlamadığını açıkladı.



The Wall Street Journal gazetesinde 1 Haziran'da yayımlanan bir haberde, ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Beyaz Saray'ın başkanların toplantısı için hazırlıklara başladığını, ancak müzakerelerin erken aşamada olduğu belirtildi.

ABD medyasında çıkan haberlerde, Beyaz Saray'ın görüşmenin ilk aşamalarını başlattığını ve görüşmeye ABD'nin Rusya'daki Büyükelçisi Jon Huntsman'ın önayak olduğu belirtilmiş, Putin ile Trump arasındaki resmi toplantının düzenlenmesi, Büyükelçi Huntsman'ın projesi olduğu belirtilirken "Proje bir kaç aydır devam ediyor" ifadeleri yer almıştı. 20 Mart'ta gerçekleştirilen Putin ve Trump'ın telefon görüşmesi esnasında Trump'ın Putin'i Washington'a davet ettiği açıklanmıştı.

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