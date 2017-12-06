Putin'den yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'de Rusya'da yapılacak başkanlık seçimlerine katılıp katılmayacağı yönündeki soru işaretleri sürüyor.

Henüz başkan adaylığını açıklamayan Rus lider, katıldığı bir etkinlikte aday olup olmayacağının sorulması üzerine buna yakın bir zamanda karar vereceğini söyledi.

Halk desteğini düşündüğünü söyleyen Putin, etkinlikte bulunan kalabalığa kendisine oy verip vermeyeceklerini sordu.