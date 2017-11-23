Putin bu kez daha güçlü pozlarıyla yer aldı!

Takvimde Putin'in 12 farklı fotoğrafı bulunuyor. 2017 yılındaki takvimde sevimli hayvanlarla ya da küçük bir çocukla deniz kıayefeti giymiş poz veren Putin, 2018 yılında daha cesur davranarak, yaratıcı pozlara imza attı.

Aylara göre farklı Putin fotoğrafları içeren takvimde, demir yumruklu lider, bu kez cesur pozları, farklı ilgi alanlarını yansıttığı karelerle takvim sayfalarını süslüyor. Bir leoparı severken görülen Putin, başka bir ayda bronzlaşmış, üstsüz ve elinde büyük bir tüfekle fotoğraflanıyor, kasım ayında ise Putin'in Birleşmiş Milletler'de konuşmasından bir kare bulunuyor, bir diğerinde yakaladığı balığı gururla gösterirken kameralara yansıyor.

6 bin adet basılan takvim, internette 12-15 dolar civarında satılıyor.

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