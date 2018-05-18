Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, dün akşam Rusya'nın Soçi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.
Esad, Putin'le görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler ile koordinasyon içerisinde bulunacak yeni bir anayasa komisyonunun kurulması üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Putin ise "Suriye hükümetinin teröristlerle mücadelede başarısının ardından geniş kapsamlı bir siyasi sürecin başlaması için koşullar hazır" açıklamasını yaptı.
Esad ile Putin en son Aralık ayında Suriye'nin Lazkiye ilindeki Rus askeri üssünde ikili bir görüşme yapmıştı.
Liderlerin detaylı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov, Putin'in "Siyasi sürecin başlamasının ardından yabancı silahlı güçler Suriye topraklarından çıkacaktır" dediğini aktardı.
Açıklamada yabancı güçlerin hangileri olduğu belirtilmedi.
Putin ayrıca Esad'ı "Suriye ordusunun terörist gruplara karşı savaşındaki başarılarını" da tebrik etti. Putin "Bundan sonraki adım, zor durumdaki insanlar için ekonomik iyileştirme ve insani yardım sağlamak" dedi.
Suriye iç savaşında 2015 yılından bu yana rol oynayan Rusya'nın askeri desteği Esad rejiminin ayakta kalmasına ve savaşın kaderinin değişmesine neden oldu.
Suriye'ye yönelik son barış görüşmeleri Kazakistan'ın Astana kentinde bu hafta sona erdi ancak toplantıda herhangi somut bir ilerleme sağlanmadı.
ABD ve BM öncülüğündeki Cenevre görüşmelerine alternatif olarak Rusya, İran ve Türkiye geçen yıl Astana'da Suriye'ye yönelik görüşmeler başlatmıştı.
Suriye Devlet Başkanı Esad ise Putin ile görüşmesi hakkında "Siyasi süreci ele aldık ve BM ile birlikte çalıaşcak anayasa komisyonu için adaylar seçeceğiz" dedi. Esad Suriye'ye istikrarın geldiğini ve bunun "bir süre önce başlatılan siyasi sürece kapı açtığını" ifade etti.
Esad "Bu kolay olmayacak çünkü biliyoruz ki bazı ülkeler Suriye'ye istikrarın gelmesini istemiyor. Fakat sizinle, diğer ortaklarımız ve dostlarımızla barış sürecinde güçlü bir ilerleme sağlayacağız. Askeri başarılarımız sayesinde ülkedeki durumu normalleştiriyoruz ve vatandaşlarımızın geri dönmesinin önünü açmaya çalışıyoruz" dedi.
Suriye hükümet güçleri geçen ay düzenlenen şiddetli saldırıların ardından Guta'yı muhaliflerin elinden geri almıştı.
BM Güvenlik Konseyi'nde bu hafta konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura hükümet güçlerinin muhaliflerin elindeki Idlib bölgesine bir saldırı düzenlemesinin 2.3 milyon insanı etkileyeceği uyarısında bulundu.
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