Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında Suriye'de zorlaşan durumu görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Rus tarafı Suriye krizinin siyasi çözümüne ilave zorluklar getiren bu eylemin uluslararası hukuk kurallarını kaba bir şekilde ihlal ettiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarının Suriye'de görev yapmasının öneminin de altı çizildi." denildi.

Rus ve Fransız temsilcilerinin BMGK'nın 2254 sayılı kararı temelinde ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonuçlarını dikkate alarak barış görüşmelerini sürdürmeleri için ortak çabalarına devam edilmesi hususunda anlaşmaya vardığı kaydedilen açıklamada, Putin'in Astana görüşmeleri ve Suriye'ye insani yardım hususlarında da Macron'a bilgi verdiği ifade edildi.

Rus ve Fransız liderlerinin İran nükleer programı konusunda kapsamlı bir ortak programın hayata geçirilmesi önerisini ele aldığı görüşmede, Macron'un gelecek ay Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesinde ikili ilişkilere yönelik güncel konulara da değinildiği bildirildi.

Dün, "DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli. DEAŞ sonrası, ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, bütün ülkeler, hatta Rusya ve Türkiye, yeni Suriye'nin yapımında ve Suriye halkının geleceğine karar vermesinde çok önemli rol oynayacaktır." diyerek, "Putin'e karşı zayıf olmamalıyız. Zayıf olduğumuz zaman bunu kullanıyor. Bunu anlarım, oyun bu. Çok güçlü propaganda yapıyor ve her şeye karışıyor." diye konuştu.

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