Putin'in 6 yeni silah sistemi

- EPA

Rusya lideri Vladimir Putin parlamentoya yaptığı yıllık 'ülkenin durumu' konuşmasında, Rusya'nın yeni nükleer ve diğer türlerde stratejik silahlar geliştirdiğini söyledi ve bunları birkaç kez herhangi bir düşman savunma sistemini geçebilecek "yenilemez" silahlar diye tanımladı.

Putin altı farklı silah sistemini, her biri için hazırlanan kısa videolarla tanıttı ve en sonunda tüm listenin bu kadarla sınırlı olmadığını da ekledi.

Putin konuşmasının 25 dakikalık "askeri" bölümüne ABD'nin son yıllarda Rusya'nın etrafına bir küresel füze savunma sistemi kurduğunu söyleyerek başladı ve şöyle devam etti;

"Peki biz ne yaptık uyarılar ve kınamalardan başka? Rusya bu meydan okumaya nasıl yanıt verdi? İşte böyle: ABD'nin Anti Balistik Füze anlaşmasından çekilmesinin üzerinden geçen tüm bu yıllar boyunca, ileri ekipman ve malzemeler üzerine sıkı bir şekilde çalıştık. Böylelikle yeni stratejik silah türlerini yaratmakta çabuk ve büyük bir adım atabildik."

ABD'nin küresel füze savunma sistemi, balistik stratejik füzelere karşı tasarlandı.

Putin ise "Rusya bu durumda sürekli olarak füze savunmalarını delme sistemlerini geliştirdi ve mükemmelleştirdi. Kıtalararası balistik füzelerimizin tümüne takılan bu sistemlerin fiyatları çok uygun ve aşırı derecede etkili" dedi.

İşte Putin'in bahsettiği 6 yeni silah:

1. Sarmat ağır kıtalararası füze sistemi

Putin "Buna ek olarak, yeni kuşak füzeler geliştirdik" dedi ve kod adı Sarmat olan yeni bir ağır kıtalararası füzeyle yapılan bu yeni füze sistemi denemelerinin "faal bir aşamaya girdiğini" söyledi.

- EPA Sarmat füzesi

Sovyet döneminden kalan Voyevoda füzelerinin yerine geliştirilen Sarmat'ın kabiliyetleri çok daha büyük. Aktif uçuş süresi kısa ve bu da füze savunma sistemleri tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Menzili daha büyük ve çok daha güçlü savaş başlıkları var.

Putin "Bir dizi yüksek verimli nükleer savaş başlığı taşıyabilir, buna hipersonikler de dâhil. Ayrıca en güncel füze savunma sistemi delme sistemine sahip" dedi ve "her koşulda kullanılabildiklerini" de ekledi.

Putin kısa bir video sunumunun ardından "yeni sistemin herhangi bir menzil kısıtlaması yok. Güney Kutbu'ndaki, Kuzey Kutbu'ndaki hedefleri de vurabilir. Özellikleri sayesinde hiçbir füze savunma sistemi, hatta gelecekte geliştirilecek olanlar da engel olamaz" diye konuştu.

2. "Sınırsız menzilli" nükleer enerji güdümlü füze (henüz bir adı yok)

Putin daha sonra şöyle devam etti: "Orada da durmadık. Hedefe doğru giderken balistik uçuş rotaları kullanmayan yeni stratejik silah türleri geliştirmeye başladık. Bu da füze savunma sistemlerini işe yaramaz kılıyor ve atıl hale getiriyor."

Putin yeni silahların "Rus bilim insanları, tasarımcılar ve mühendislerin en son müstesna başarıları temelinde" yapıldığını belirtti.

"Bunlardan biri, tıpkı havadan atılan Kh-101 ya da ABD'nin Tomahawk füzeleri gibi bir güdümlü füzenin içine yerleştirilen, küçük boyutlu bir nükleer santral. Ama bizimkinin uçuş menzili 10 kat daha fazla ve etkisi sınırsız. Bu alçaktan uçan hayalet güdümlü füzenin pratikte menzil sınırlaması yok, uçuş rotası tahmin edilemez ve engelleme hatlarını bypass edebilme faaliyeti bu sistemi tüm mevcut ve gelecek füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı yenilmez kılıyor."

Putin bu ifadelerinden sonra yüzünde bir gülümsemeyle "Bugün bu kelimeleri birden çok kez söyleyeceğim" dedi.

"En son nükleer enerji santralli Rus güdümlü füzesi 2017'nin sonunda Rusya Federasyonu'nun merkezi test alanında başarıyla denendi. Uçuş sırasında nükleer santral öngörülen enerji üretimini yaptı ve gereken itiş gücünü sağladı. Füze denemeleri, tamamen yeni türde silahların, nükleer güçle çalışan stratejik nükleer silahın yaratılmasını sağladı."

Putin kısa bir video sunumunun ardından "Anlayabileceğiniz gibi, dünyada hiç kimse henüz böyle bir şeye sahip değil" dedi.

3. İnsansız, nükleer enerjili su altı araçları (henüz adı yok)

Putin "Rusya'da çok derinlerde, çok çok derinlerde, kıtalararası menzilde, denizaltılardan, en son model torpidolardan, en hızlıları da dahil gemilerden birkaç kat daha hızlı insansız denizaltı araçlarının geliştirildiğini söyleyebilirim" dedi.

"Az gürültü yapıyorlar, yüksek manevra kabiliyetine sahipler ve yenilmezler. Dünyada onlara karşı etkili olabilecek hiçbir silah yok. İnsansız su altı araçları hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabiliyor. Böylece, geniş yelpazede hedefleri vurma kabiliyetine sahip oluyorlar. Bu hedefler arasında uçak gemisi vurucu grupları, kıyı savunmaları ve altyapıları da var."

"Bu kendi kendine yeten, insansız araçların yenilikçi nükleer itici gücünün testleri de tamamlandı. Nükleer santral bir örneği olmayacak derecede küçük ve buna karşın süper bir güç ağırlık oranına sahip. Boyutu, modern nükleer güçle çalışan denizaltılardaki santrallerin yüzde biri. Ama daha çok güç üretiyor ve çatışma moduna yani gücünün zirvesine 200 kat daha hızld çıkabiliyor."

Putin kısa bir video sunumunun ardından "Bu testlerin sonuçları yüksek verimli nükleer başlıklar takılabilen, tamamen yeni bir stratejik silah türü yaratmamızı sağladı" dedi.

Putin bu proje ve nükleer enerji güdümlü füze için henüz bir isim bulunmadığını ve Savunma Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden öneriler yapılabileceğini söyledi.

4. Kinzhal ("Hançer") havadan atılan hipersonik füze sistemi

Putin daha sonra hipersonik silahlara geçti ve "hızları, bunları günümüzün hava savunma ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez kılıyor. Basitçe söylemek gerekirse, yakalanamıyorlar" dedi.

Putin daha sonra "Dünyanın önde gelen ordularının bu silahları edinmeye çalıştığını anlamak kolay. Sevgili dostlar, Rusya bu silahlara sahip" diye konuştu.

Putin "dünyada herhangi bir benzeri yok" derken testlerinin başarıyla yapıldığını anlattı.

"Yüksek hızlı taşıyıcı uçağın müstesna performans özellikleri, füzenin atılacağı yere dakikalar içinde taşınmasını sağlıyor ve füze sesten 10 kat daha hızlı gidiyor. Uçuşu sırasında manevralar yapıyor ve tüm mevcut -ve inanıyorum ki gelecekteki de- savunma ve füze sistemlerini aşabiliyor. 2 bin kilometreye kadarki hedeflere nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyabiliyor."

5. Avangard ("Avantgarde") hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi

Putin "Bugün söyleyeceklerim bu kadar da değil. İleri stratejik füze sistemlerinde gerçek bir teknolojik buluş, tamamen yeni bir tür silahla, bir kanatlı planör parçasıyla yapıldı ve testleri de başarıyla tamamlandı" dedi.

"Bu sistemi mevcut silah sistemlerinden ayıran şey atmosferde, kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi. Binlerce kilometrelik yana doğru ve dikey manevralar yapabiliyorlar ve tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez oluyorlar. Kompozit manevraların kullanımı uzun güdümlü uçuşlara izin veriyor ve kanatlı planör parçası plazma formunda. Bir metor gibi, ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulabiliyor."

6. Laser silah sistemi (Henüz adı yok)

Putin bu konuda da "Lazer silahlarının yaratılmasında önemli sonuçlar alındı. Bu artık, teori ya da planlama aşaması, hatta üretime başlama aşaması değil. Lazer sistemleri geçen yıldan beri askerlerimize veriliyor. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Doğru zaman değil. Ancak işin uzmanları Rusya'nın güvenliğini sağlama kapasitesini kat kat artırdığını anlayacaktır" dedi.

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