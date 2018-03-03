Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün geleneksel Rusya Meclisi konuşmasında yaptığı "silah şovu", dünyada büyük yankı uyandırdı. 18 Mart'taki devlet başkanlığı seçimi öncesi yaptığı konuşma "Seçim beyannamesi" olarak nitelenen Putin'in tanıttığı silahları "hiçbir savunma sisteminin durduramayacağını" ileri sürmesi, ABD'ye bir meydan okuma olarak yorumlandı.
ABD savunma yetkilileri, 1 saat 55 dakika süren konuşmanın ardından "ABD kendini koruyabilecek kabiliyete sahiptir" açıklamasında bulundu. Aralarında "dünyanın herhangi bir noktasını vurabilecek menzilde kıtalarlarası füzenin" de bulunduğu silahların ardından, Batılı başkentler arasında telefon trafiği hızlandı. ABD basını ise Putin'in silah tanıtımını, "İlişkilerde büyük kopuş" olarak yorumladı.
Qashington Post'a konuşan Beyaz Saray'ın eski savunma danışmanlarından Thomas Graham, "Rusya ile ABD arasındaki gerilim en yüksek noktasına ulaştı. Rusya, Başkan Trump'ın göreve başlamasının ardından ilişkilerin başka bir yöne gideceğini umuyordu. Ancak ilişkiler iyileşmek yerine Soğuk Savaş sonrası en kötü noktaya ilerledi" dedi. New York Times'da çıkan analizde ise Putin'in silahlarının "blöf" olabileceği belirtilmekle birlikte, Rusya'nın ABD ile ilişkiler konusunda yaşadığı "hayal kırıklığına" işaret olduğu kaydedildi.
MERKEL İLE TRUMP SİLAHLARDAN 'ENDİŞELİ'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanıttığı yeni silah sistemleri, uzmanlara göre "hava savunma konseptini değiştirecek nitelikte". Bugüne kadar ABD, Rusya, Çin ve İsrail gibi ülkeler tarafından geliştirilen hava savunma sistemleri, düşman füzelerini havada yüksek irtifada hedefe varmadan vurmaya yönelik olarak tasarlanmıştı. Ancak Putin'in açıkladığı yeni füze sistemleri, "alçak irtifada radara yakalanmadan seyrediyor, havada manevra yapabiliyor, sesten 10 veya 20 kat daha hızlı hareket ederek hava savunma sistemlerinin çalışmasına fırsat vermiyor".
Rus bağımsız silah uzmanı Aleksandr M. Golts, "Sayın Putin blöf yapmıyorsa, yepyeni silahlarla karşı karşıyayız" dedi. DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), Doğu Guta'da bin hasta ve yaralı içerisinde 84 kişinin ilk tahliye listesinde olduğunu duyurdu. DSÖ Direktör Yardımcısı Peter Salama, "Suriye hükümeti ve savaşan diğer tarafları en azından hızla bu tahliyelere izin vermeye çağırıyoruz" dedi. Heather Nauert, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı yeni silah sistemleri, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin de ana maddelerinden oldu. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'ın açıklamalarına göre, 2 lider ağırlıklı olarak Suriye'deki durumu ve Doğu Guta'daki ateşkesin devamını konuştu. Seibert'e göre Merkel ile Trump, Rusya'nın yeni nükleer savaş programlarına da 'kısaca' değindi. Resmi açıklamaya göre "iki lider, Rusya Devlet Başkanı Putin'in son açıklamalarından endişe duyduklarını" bildirdi. Seibert, konunun silahlanma denetimine ilişkin uluslararası çabalara olumsuz etkisi olabileceğini söyledi.
AVANGARD
Kıtalararası hipersonik füze ses hızının 20 katına çıkabilir. Putin'in deyişiyle 'meteor' hızındaki füze alçalırken hedefe birkaç kilometre kala savaş başlığı dalışa geçiyor, savunma sistemlerine yakalanmamak için seyrüsefer füzesi gibi çok alçaktan uçup hedefini buluyor. Bu sistemin denendiğine dair işaret yok.
SARMAT
Voyevoda füzelerinin yerine geliştirilen Sarmat, Putin'in deyişiyle 'Dünyada herhangi bir yeri nükleer başlıklarla vurabilecek' menzile sahip ve bu füzeye hiçbir savunma karşı koyamaz. Kasım ayında Kazakistan'da denenmiş olabilir.
İNSANSIZ DENİZALTI
Henüz adı konuldu. Nükleer enerjiyle çalışıyor ve çok derinde herhangi bir gemiden 10 kat daha hızlı kıtalararası seyahat edebiliyor. Sessiz, hızlı manevra yapabiliyor. Konvansiyonel ve nükleer savaş başlığı taşıyor. Putin'e göre test aşamasında.
LAZER SİLAHI
Putin çok az bahsettiği bir lazer silahının ordunun kullanımına verildiğini ileri sürdü.
KINZHAL (Hançer)
Havadan atılıyor. Sesten 10 kat hızlı. Manevra yapabiliyor. Yakalanmıyor. Putin güney ordularına bu füzenin teslim edildiğini söylüyor ancaj denendiğine dair işaret yok.
'HAVA SAVUNMA ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRİR'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanıttığı yeni silah sistemleri, uzmanlara göre "hava savunma konseptini değiştirecek nitelikte". Bugüne kadar ABD, Rusya, Çin ve İsrail gibi ülkeler tarafından geliştirilen hava savunma sistemleri, düşman füzelerini havada yüksek irtifada hedefe varmadan vurmaya yönelik olarak tasarlanmıştı. Ancak Putin'in açıkladığı yeni füze sistemleri, "alçak irtifada radara yakalanmadan seyrediyor, havada manevra yapabiliyor, sesten 10 veya 20 kat daha hızlı hareket ederek hava savunma sistemlerinin çalışmasına fırsat vermiyor". Rus bağımsız silah uzmanı Aleksandr M. Golts, "Sayın Putin blöf yapmıyorsa, yepyeni silahlarla karşı karşıyayız" dedi.
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