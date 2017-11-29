Putin'in sır gibi sakladığı kızı dansçı Katerina mı?

Putin'in üçüncü kızı hakkında yıllardır söylentiler dolaşıyor, ancak hiçbiri kanıtlanmış değil. 2015 yılında bir Rus gazeteci, Tikhonova ile röportaj yapmış, ancak o da gizemli bir şekilde internetten kaybolmuştu.

Dansçı meslektaşlarından biri, Putin'in 31 yaşında dansçı ve bilim insanı, Katerina Tikhonova isimli bir kızı olduğuna dair dolaşan söylentileri doğruladı.

Dünya Rock'n Roll Federasyonu'nda (WRRC) Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Manfred Mohab, Reuters'a yaptığı açıklamada Tihonova'nın Putin'in kızı olduğunu bildiğini söyledi. "Tihonov'un Putin'in kızı olduğunu biliyor musunuz?" diye sorulması üzerine Mohab'ın, "Evet, onu tanıyorum, evet, tabii." diye yanıt verdiği, muhabirin soruyu yinelemesiyle Mohab'ın yine "Evet" yanıtını verdiği belirtildi.

Haber yayınlandıktan sonra Reuters'ı telefonla arayan Mohab'ın, "Putin'in kızı olup olmadığını doğrulayamam, onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum" dediği belirtildi.

Neden daha önceki açıklamasında Tikhonova'nın Putin'in kızı olduğunu söylediği sorulduğunda ise, "İnan bana, anlamamı engelleyecek çok fazla ses vardı bu yüzden doğru anlayamadım, bu yüzden size doğru cevaplar verdiğimden emin olamadım" diyerek açıklamasını değiştirdiği iddia edildi.

2015 yılında Rus bir gazetecinin yaptığı, daha sonra ortadan kaldırılan 'Putin'in gizli kızı'na dair yapılan haberde de geçen isim Katerina Putin olarak belirtiliyordu.

Kremlin ve Tikhonova'dan ise konuya ilişkin açıklama gelmedi.

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