Rusya'nın beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının Suriye'ye konuşlandırıldığı yönündeki haberler henüz doğrulanmamışken, İsrail uydusunun hava araçlarından ikisinin Rusya'nın beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarına çok benzediği söylenen hava araçlarının görüntülerini çektiği iddia edildi.

Hem hava hem kara hem de denizdeki hedeflere karşı yüksek bir saldırı gücü olan ve radar cihazları ile tespit edilmesi neredeyse imkansız Su-57 uçaklarının Suriye'de konuşlandırıldığına dair geçtiğimiz haftadan beri süren iddialara Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapılmadı.

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