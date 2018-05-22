Putin'in geçen hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Soçi'de bir araya geldiği görüşmeyi yorumlayan Alman gazetesi Bild, " Rusya lideri Vladimir Putin, dünya siyaset arenasında liderin kendisi olduğunu Merkel'e gösterdi. Çiçek hediye ederken de kadın olduğunu hatırlatıp yerini gösterdi. Bir nezaket gösterisi gibi algılandı ama aslında bu bir aşağılama mesajıydı. Dünyanın önde gelen politikacıları birbirlerinin elini sıkmakla yetinmeli" ifadelerini kullandı.

Bild'in bu yorumlarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'da kadınlara çiçek vermenin iyi bir davranışın göstergesi olduğunu söyledi. Peskov, "Rusya'da kadınlara çiçek vermek iyi bir davranışın göstergesidir. Devlet Başkanı'nın, Almanya Başbakanı Merkel'e çiçek buketi sunduğunda rehberlik ettiği gelenek de budur. Kadınlara ve iş arkadaşlarına ve uluslararası ilişkilere karşı çiçek vermemiz kesinlikle normaldir. Rusya'da kadınlara çiçek vermek iyi bir davranıştır. Böyle şeyler bizim geleneklerimiz ve onlara odaklanıyoruz" cevabını verdi.

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