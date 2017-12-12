Putin: Moskova ve Ankara'nın işbirliği ciddi bir şekilde gelişiyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

İki lider, görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu, özellikle turizm ve ikili ticaret alanlarında büyüme olduğunu söyledi.

"Değerli dostum Putin'le bölgesel meseleleri de ele aldık" diyen Erdoğan, bunların arasında Kudüs ve Suriye'nin olduğunu belirtti:

"ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı tüm dünyada infial uyandırdı. Müslümanlarla birlikte Hristiyanları ve aklıselim sahibi Yahudileri hayal kuraklığına uğrattı.

'İsrail'deki cinayetleri görmezden gelmek mümkün değil'

"Hafta sonu işgal altındaki topraklardaki protestolarda askerler dört Filistinliyi şehit etti. 2000'e yakın yaralı var. Cinayetleri görmezden gelmek mümkün değildir.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak İslam Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da olağanüstü topluyoruz. Oradan güçlü bir mesaj verileceğine inanıyorum.

"Suriye konusunda Astana Zirvesinin devamı maiyetindeki Soçi görüşmemizdeki konuları ele aldık. Soçi'de ikinci buluşmamızı da yapacağız. Astana garantörleri olarak Cenevre'deki sürece katkı sağlayacağız."

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzeleriyle ilgili bu hafta son görüşmelerin yapılacağını ve bu konunun neticelendirileceğini de söyledi.

Putin: Ülkelerimiz sıkı bir işbirliği içinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise konuşmasına "Dostum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle başladı.

"Ülkelerimiz sıkı bir işbirliği içinde. Moskova ve Ankara arasındaki işbirliği ciddi bir şekilde gelişiyor. İlgili bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız sürekli temas halinde" diyen Putin 2017'nin ilk 8 ayında Türkiye'den Rusya'ya gönderilen tarım ürünlerinin önceki yıla göre 1,8 kat, Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlerin de yaklaşık 5 kat arttığını ve 4 milyonu geçtiğini söyledi.

Karadeniz'de döşenmekte olan Türk Akımı boru hattının inşasının devam ettiğini belirten Putin, sözlerine şöyle devam etti:

"Askeri ve teknik alandaki işbirliğimiz de gelişiyor.

"Suriye'deki durumu da ele aldık. Suriye topraklarının neredeyse tamamı teröristlerden kurtarıldı.

"Suriye Ulusal Kongresi'nin önümüzdeki yılın başında görüşmesini konuştuk. Katılımcıları, Suriye'nin devlet yapısını, yeni anayasayı ve BM denetiminde seçimlerin yapılmasını görüştük.

"Bu yılın sonunda 8. kez Astana'da bir araya geleceğiz. Suriye'deki çatışmasızlık için Erdoğan'ın kişisel çabalarına teşekkür etmek istiyorum.

"ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı bölgedeki durumu daha da kötüleştirmektedir. Rusya, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olarak İstanbul'daki toplantıya katılacaktır."