Putin, Netanyahu ve Sisi ile telefonda görüştü

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Putin’in, Netanyahu ve Sisi ile gerçekleştirdiği ayrı ayrı telefon görüşmelerinde Suriye konusunun ele alındığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, Putin’in, Mısırlı ve İsrailli liderlerle Suriye'de sona yaklaşan askeri operasyonlarla ilgili durumu değerlendirdiğine dikkat çekilerek, Soçi’de yarın Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye’nin ele alınacağı toplantıya yönelik de görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Sisi’nin görüşmede, Rusya’nın Suriye krizinin çözümünde üstlendiği rol için Putin’e teşekkür ettiği vurgulanarak, Netanyahu ile Putin’in ise Suriye’nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgelerini istişare ettikleri bildirildi.

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