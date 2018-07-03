Putin'in tarihi askeri gelenekleri koruma, askerlik yapanların görevini sadakatle ve vatandaşlık bilinci ile yerine getirmeleri için bazı alay ve bölüklerin yeniden isimlendirmesi Rus basınında desteklendi.

2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin "Büyük Vatanseverlik Savaşı" olarak adlandırdığı mücadelede Kızıl Ordu tarafından Nazi Ordusu'ndan kurtarılan bazı şehir isimlerinin Rus ordu birliklerine verildiğini kaydeden Tsargrad haber ajansının yazarı Dmitriy Pavlenko, bu birliklerin 2. Dünya Savaşı'nda kurulduğunu ve birliklere ismi verilen şehirlerin kurtarılmasında rol aldığını ifade etti.

Ukrayna'nın bu isim değişikliğine karşı çıkmasına tepki gösteren Pavlenko, yeniden isimlendirilen söz konusu Rus askeri birliklerin, 2016 ve 2017 yıllarında oluşturulduğunu aktardı.

UKRAYNA TEPKİLİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Viktor Mujenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bazı Rus askeri birliklere, aralarında Ukrayna kentlerinin de olduğu Avrupa şehir isimlerini vermesine tepki gösterdi.

Mujenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna askeri birliklerinin kendi tarihi askeri geleneklerine sahip olduğunu vurgulayarak, Rusya’nın eylemlerinin hiçbir şekilde kendilerini etkilemeyeceğini söyledi.

Viktor Mujenko, "Ruslar kendi aldığı bu kararla başkasının tarihini ve namını çalma geleneklerini sürdürüyor. Bu, başka halkların topraklarında hak iddia etmeyi dile getirme ve (bu topraklardaki) bölgeleri işaretlemedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mujenko, Ukrayna ordusunda komünist, nasyonal-sosyalist totaliter rejimlerin sembollerini yasaklayan ve onları kınayan bir karar imzaladığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesindeki bazı askeri birliklere Polonya ve Almanya’nın başkentleri Varşova ile Berlin’in yanı sıra Ukrayna'ya ait Jitomir, Nejinsk, Lvov, Belarus'a ait Vitebsk, Slonim şehir isimlerini veren bir karar imzalamıştı.



