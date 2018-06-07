Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Direkt Hat" üzerinden Rus vatandaşların sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sosyal medyanın kapatılmasına ilişkin olarak, "Sosyal medyayı kapatmayacağız" dedi.
" ABD KENDİNİ BESLEYEN ELİ ISIRIYOR"
Putin dolar transferlerinde sınırlama getiren ABD ile ilgili soruları yanıtladı. Dolar için "küresel para birimi" diyen Putin, dolar sınırlaması politikasının uzun vadede güveni zedeleyeceğini belirterek "Onları besleyen eli ısırıyorlar" ifadesini kullandı.
"ŞİMDİLİK SURİYE'DEN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Vladimir Putin, Rusya'nın şimdilik Suriye'den çekilmeyi düşünmediğini ve silahlı kuvvetlerin, Rusya'nın çıkarına olduğu sürece bu ülkede kalacağını açıkladı.
Putin ayrıca, Suriye'de Rus silahlı kuvvetlerinin katılacağı büyük askeri operasyonlara gerek kalmadığını ve Rus silahlı kuvvetlerinin gerektiğinde, uzun vadeli askeri tesisler kurmadıkları bu ülkeden hızla ayrılabileceklerini bildirdi.
Suriye'deki askeri harekatın Rus silahlı güçlerinin sınanması ve eğitilmesi için eşsiz bir fırsat olduğunu belirten Putin, militanlarla Suriye'de mücadele etmenin, onlarla Rusya'da uğraşmaktan daha iyi olduğunu söyledi.
"UKRAYNA KENDİ İÇ PROBLEMLERİNİ ÇÖZEMEZ DURUMDA"
Ukrayna'nın Dombass bölgesindeki Rus yanlılarıyla Ukrayna askerlerinin arasındaki çatışmanın sonlanması için yapılan Misnk antlaşmasıyla ilgili Putin Rusya'nın çözüm için elinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Dombass bölgesindeki çatışmalarla ilgili, "Bu bölgedeki olaylar elbette üzücü ama mevcut Ukrayna lideri ile bu sorun çözülmez" diyen Putin, Ukrayna'daki çatışma ortamının daha da kötü hale geleceğini öngördüğünü belirtti.
"SOSYAL MEDYAYI KAPATMAYACAĞIZ"
Rus blog yazarlarının, sosyal medyanın engellenip engellenmeyeceği sorusu üzerine Putin, sosyal medyanın yasaklanmayacağını belirtti. Nisan ayında mesajlaşma uygulaması Telegram'ın hükümet tarafından yasaklandığının bilincinde olduğunu söyleyen Putin, teröristlerin Telegram'ın şifreli mesaj özelliğini kullandığını hatırlatarak, milli güvenlik için Telegram'ı yasakladıklarını söyledi.
"SERGEY SKRIPAL'E ULAŞMAYA ÇALIŞTIK"
İngiltere'de zehirlenen eski Rus istihbarat ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia ile ilgili soruya yanıt veren Putin, eski ajan ve kızının hastanenden taburcu olduktan sonra onlara ulaşmak istediklerinin altını çizdi. "Londra'nın söylediği sinir gazı kullanılmış olsaydı Skripal ve kızı hayatta kalamazdı" diyen Rus lider, Rus diplomatın Yuliya'ya ulaşmasına izin verilmesini ve zehirlenme vakasına ilişkin soruşturmada Rusya'nın da yer almak istediğini vurguladı.
Rus lider geçen yıl 4 saat süren programda kendine yöneltilen 70 soruya cevap vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.