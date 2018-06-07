Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Direkt Hat" üzerinden Rus vatandaşların sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sosyal medyanın kapatılmasına ilişkin olarak, "Sosyal medyayı kapatmayacağız" dedi.

" ABD KENDİNİ BESLEYEN ELİ ISIRIYOR"

Putin dolar transferlerinde sınırlama getiren ABD ile ilgili soruları yanıtladı. Dolar için "küresel para birimi" diyen Putin, dolar sınırlaması politikasının uzun vadede güveni zedeleyeceğini belirterek "Onları besleyen eli ısırıyorlar" ifadesini kullandı.

"ŞİMDİLİK SURİYE'DEN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Vladimir Putin, Rusya'nın şimdilik Suriye'den çekilmeyi düşünmediğini ve silahlı kuvvetlerin, Rusya'nın çıkarına olduğu sürece bu ülkede kalacağını açıkladı.

Putin ayrıca, Suriye'de Rus silahlı kuvvetlerinin katılacağı büyük askeri operasyonlara gerek kalmadığını ve Rus silahlı kuvvetlerinin gerektiğinde, uzun vadeli askeri tesisler kurmadıkları bu ülkeden hızla ayrılabileceklerini bildirdi.

Suriye'deki askeri harekatın Rus silahlı güçlerinin sınanması ve eğitilmesi için eşsiz bir fırsat olduğunu belirten Putin, militanlarla Suriye'de mücadele etmenin, onlarla Rusya'da uğraşmaktan daha iyi olduğunu söyledi.

"UKRAYNA KENDİ İÇ PROBLEMLERİNİ ÇÖZEMEZ DURUMDA"

Ukrayna'nın Dombass bölgesindeki Rus yanlılarıyla Ukrayna askerlerinin arasındaki çatışmanın sonlanması için yapılan Misnk antlaşmasıyla ilgili Putin Rusya'nın çözüm için elinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Dombass bölgesindeki çatışmalarla ilgili, "Bu bölgedeki olaylar elbette üzücü ama mevcut Ukrayna lideri ile bu sorun çözülmez" diyen Putin, Ukrayna'daki çatışma ortamının daha da kötü hale geleceğini öngördüğünü belirtti.



"SOSYAL MEDYAYI KAPATMAYACAĞIZ"

Rus blog yazarlarının, sosyal medyanın engellenip engellenmeyeceği sorusu üzerine Putin, sosyal medyanın yasaklanmayacağını belirtti. Nisan ayında mesajlaşma uygulaması Telegram'ın hükümet tarafından yasaklandığının bilincinde olduğunu söyleyen Putin, teröristlerin Telegram'ın şifreli mesaj özelliğini kullandığını hatırlatarak, milli güvenlik için Telegram'ı yasakladıklarını söyledi.



"SERGEY SKRIPAL'E ULAŞMAYA ÇALIŞTIK"

İngiltere'de zehirlenen eski Rus istihbarat ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia ile ilgili soruya yanıt veren Putin, eski ajan ve kızının hastanenden taburcu olduktan sonra onlara ulaşmak istediklerinin altını çizdi. "Londra'nın söylediği sinir gazı kullanılmış olsaydı Skripal ve kızı hayatta kalamazdı" diyen Rus lider, Rus diplomatın Yuliya'ya ulaşmasına izin verilmesini ve zehirlenme vakasına ilişkin soruşturmada Rusya'nın da yer almak istediğini vurguladı.

Rus lider geçen yıl 4 saat süren programda kendine yöneltilen 70 soruya cevap vermişti.

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