'Putin, Trump'ın egosuna oynuyor!'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın kendisi hakkında uygunsuz bazı bilgiler topladığına yönelik iddiaları içeren dosyanın, basına ABD istihbarat servislerince sızdırıldığını iddia etmiş, John Brennan ve John Clapper'ı 'siyasi hackerlar' olarak tanımlamıştı. Brennan, Trump'ın kendilerine yönelik sözleriyle ilgili olarak, "Eleştirinin kaynağı değerlendirildiğinde bu eleştiriyi onur olarak kabul ediyorum" ifadesini kullandı.

Bir televizyon programına katılan iki isim, Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdiler.

Clapper geri adım atmanın rakip ülke liderlerinin karşısında güçsüzlüğün göstergesi olduğunu söyledi. Clapper, "Rusya tarafından yaratılan tehdit açık ve ortada. Bunu başka bir şekilde göstermeye çalışmak hayret verici ve gerçekte bu ülkeye bir tehlike oluşturuyor. Tahminimce Trump kırmızı halıda görünmeye çok istekli" ifadesini kullandı.

Brennan da, "Bizi siyasi hackerlar olarak niteliyor çünkü yapılan istihbarat değerlendirmesini yok etmeye çalışıyor. Putin'e 'bunun sorumlusu sensin diyemiyor'. Bu, Putin'e Trump'ın yabancı liderler tarafından oynanabileceğini gösteriyor ki bu liderler onun egosuna oynayacak. Putin, Trump'ın ilgilendiği şeyleri pohpohlama konusunda oldukça zeki. Bu ulusal güvenlik açısından çok endişe verici bir durum" dedi.

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