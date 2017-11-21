Putin ve Kral Selman telefonda Suriye'yi görüştü

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Suriye’de teröristlere karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşmasıyla Ortadoğu’da şekillenen durumu ele alan Putin ve Kral Selman’ın görüşmede, bölgede uzun vadeli çözüme yönelik atılacak adımları değerlendirdikleri kaydedildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"nin, Birleşmiş Milletler himayesi altında Suriye’deki siyasi çözüme ivme kazandıracağını belirten Putin’in görüşmede, Riyad’da 22-24 Kasım’da toplanacak Suriyeli muhaliflerin de bu süreci destekleyeceklerine yönelik beklentilerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Putin ve Kral Selman’ın, petrol ve doğalgaz piyasalarında Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesi konusunda da hemfikir oldukları vurgulandı.

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