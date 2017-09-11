Putin ve Merkel'den Kuzey Kore için ortak kınama!

Putin ve Merkel, bugün Berlin'in talebi üzerine telefonda görüştü. Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği son eylemler kapsamında Kore yarımadasındaki durumu ele alan Putin ve Merkel, Pyongyang'ın BM Güvenlik Konseyi kararlarını tanımamasını kınadı.

Pyongyang yönetiminin attığı adımların bölgesel barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğunu kaydeden Putin ve Merkel, krizin ancak diplomatik yollardan ve ilgili tüm taraflar arasında yeniden diyalog kurularak çözülebileceğinin altını çizdi.

Putin ve Merkel, Kore yarımadasındaki durumla ilgili dışişleri bakanları düzeyinde yapılan istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştı.