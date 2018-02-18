23. Kış Olimpiyatları'nın dokuzuncu günü sonunda 9 altın, 9 gümüş ve 8 bronz madalyası bulunan Norveç, madalya tablosunda liderliğe yükseldi.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya daha kazanan Norveç, Almanya'yı sekiz gün sonra zirveden indirdi.

Almanya, 9 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalyayla ikinci, Hollanda ise 6 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.