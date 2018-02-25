23. Kış Olimpiyatları'nda 14 altın, 14 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan Norveç, madalya tablosunu zirvede tamamladı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen organizasyonun 16. ve son gününde bir altın madalya daha kazanan Norveç, madalya sayısını 39'a yükseltti.

2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda 37 madalya elde eden ABD'nin rekorunu kıran Norveç, organizasyon tarihinde en çok madalya toplayan ülke oldu.

Almanya, 14 altın, 10 gümüş, 7 bronz madalyayla PyeongChang 2018'i ikinci sırada bitirdi.

Norveç ve Almanya, 14'er altın madalya toplayarak, Kanada'nın Vancouver 2010'da kırdığı rekoru egale etti.

Kanada ise 11 altın, 8 gümüş, 10 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.