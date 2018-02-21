Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, kayaklı koşu dalında kadınlar takım sprint yarışı yapıldı.

Kikkan Randall ve Jessica Diggins'ten oluşan ABD takımı, 15 dakika 56.47 saniyelik zamanıyla altın madalya kazandı. Müsabakayı 15 dakika 56.66 saniyede tamamlayan İsveç, gümüş madalya aldı.

15.59.44'lük derecesiyle kürsünün 3. basamağına çıkan Norveç takımındaki Marit Bjoergen ise tarihe geçti. Bjoergen, 13 madalyayla vatandaşı Ole Einar Bjoerndalen ile paylaştığı "Kış Olimpiyatları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu" rekorunu ele geçirdi.

PyeongChang 2018'deki 4. madalyasını alan 37 yaşındaki sporcu, Salt Lake City 2002'den bu yana katıldığı Kış Olimpiyatları'ndaki madalya sayısını 14'e (7 altın, 4 gümüş, 3 bronz) yükseltti.