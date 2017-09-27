Qarabağ son oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Chelsea'ye konuk olmuştu. Karşılaşma sonunda sahadan 6-0 ile büyük bir mağlubiyetle dönmüştü. Bu akşam ise evinde İtalyan devi Roma'yı konuk ediyor. Peki Qarabağ - Roma maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...

QARABAĞ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Qarabağ, bu akşam Roma'yı misafir ediyor. Qarabağ - Roma karşılaşması saat 19:00' da başlayacak. Deplasmana giden Roma, maçı Qarabağ'ın Baku stadında oynanacak. Hakem düdüğü Artur Dias'da olurken, yardımcılığını ise Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Türkiye' den naklen Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta Azerbaycan Premier Lig' de oynanan Sumqayıt deplasmanından Qarabağ 4-1 mağlup dönmüştü.

Qarabağ ile Roma, tarihlerinde ilk kez karşılaşıyor.

Qarabağın ilk hafta Chelsea karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyet, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan bir takımın en farklı yenilgisi oldu.

Qarabağ, Avrupa kupalarında evinde oynadığı dokuz grup maçının sadece ikisini kazanabildi.

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dokuz dış saha maçında galibiyet alamadı.

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 21 dış saha maçında da kalesinde gol gördü.

Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 17 karşılaşmada sadece iki gol atabildi.

EN GOLCÜLER

Qarabağ: Dino Ndlovu (4), Donald Guerrier (2), Michel Madera (2)

SON MAÇ KADROLARI

Qarabağ: Ibrahim Sehic, Badavi Guseynov, Maksim Medvedev, Rashad Sadygov, Jakub Rzezniczak, Qara Qarayev, Michel Madera, Richard Almeida, Donald Guerrier, Dino Ndlovu, Pedro Henrique

Roma: Alisson, Kostas Manolas, Juan Jesus, Bruno Peres, Aleksandar Kolarov, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Diego Perotti, Daniele De Rossi, Gregoire Defrel, Edin Dzeko

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