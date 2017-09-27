Qarabağ son oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Chelsea'ye konuk olmuştu. Karşılaşma sonunda sahadan 6-0 ile büyük bir mağlubiyetle dönmüştü. Bu akşam ise evinde İtalyan devi Roma'yı konuk ediyor. Peki Qarabağ - Roma maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...
QARABAĞ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Qarabağ, bu akşam Roma'yı misafir ediyor. Qarabağ - Roma karşılaşması saat 19:00' da başlayacak. Deplasmana giden Roma, maçı Qarabağ'ın Baku stadında oynanacak. Hakem düdüğü Artur Dias'da olurken, yardımcılığını ise Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Türkiye' den naklen Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak.
Geçtiğimiz hafta Azerbaycan Premier Lig' de oynanan Sumqayıt deplasmanından Qarabağ 4-1 mağlup dönmüştü.
- Qarabağ ile Roma, tarihlerinde ilk kez karşılaşıyor.
- Qarabağın ilk hafta Chelsea karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyet, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan bir takımın en farklı yenilgisi oldu.
- Qarabağ, Avrupa kupalarında evinde oynadığı dokuz grup maçının sadece ikisini kazanabildi.
- Roma, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.
- Roma, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dokuz dış saha maçında galibiyet alamadı.
- Roma, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 21 dış saha maçında da kalesinde gol gördü.
- Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 17 karşılaşmada sadece iki gol atabildi.
EN GOLCÜLER
Qarabağ: Dino Ndlovu (4), Donald Guerrier (2), Michel Madera (2)
SON MAÇ KADROLARI
Qarabağ: Ibrahim Sehic, Badavi Guseynov, Maksim Medvedev, Rashad Sadygov, Jakub Rzezniczak, Qara Qarayev, Michel Madera, Richard Almeida, Donald Guerrier, Dino Ndlovu, Pedro Henrique
Roma: Alisson, Kostas Manolas, Juan Jesus, Bruno Peres, Aleksandar Kolarov, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Diego Perotti, Daniele De Rossi, Gregoire Defrel, Edin Dzeko
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