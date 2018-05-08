Qingdao Hainiu - Hangzhou Lucheng karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Qingdao Hainiu ile Hangzhou Lucheng, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. Qingdao Hainiu 16 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Hangzhou Lucheng 15 puanda ve 4. sırada. Qingdao Hainiu, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hangzhou Lucheng, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 449 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Qingdao Hainiu kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hangzhou Lucheng sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Qingdao Hainiu önceki hafta Meizhou Kejia mücadelesinde 1-2 yenildi.

Hangzhou Lucheng, Shaanxi Chanba karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Qingdao Hainiu, 13 gol attı ve 5 gol yedi.

Hangzhou Lucheng, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hangzhou Lucheng, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.