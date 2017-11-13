Qualcomm, 103 milyar dolarlık satın alma teklifini yetersiz buldu

Yılın en büyük teknoloji satın alma anlaşmasında taraflar birbirlerini tartmaya devam ediyor. Broadcom’un bir diğer yarı iletken üreticisi Qualcomm’a 103 milyar dolar değerindeki satın alma teklifi büyük heyecan yaratmıştı fakat görünüşe göre anlaşma sanıldığı kadar pürüzsüz tamamlanmayacak.

Reuters’ın konuya yakın isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, Qualcomm yönetim kurulu teklifi yetersiz buldu ve bu haftanın sonuna kadar Broadcom’a bu yönde bir yanıt vermeye hazırlanıyor.

Qualcomm CEO’su Steven Mollenkopf, geçtiğimiz haftayı şirketin hissedarlarından fikir alarak geçirdi. Şirket, Broadcom’un hisse başına 70 dolar ödemek istediği satın alma teklifinin Qualcomm’a olduğundan daha az değer biçtiği ve düzenleyici kurumların anlaşmayı onaylamama ihtimalinin teklif edilen fiyata yansıtılmadığında hemfikir oldu.

Satın almayı tamamlamakta kararlı olan Broadcom CEO’su Hock Tan, gerekirse şirketin merkezini Singapur’dan ABD’ye taşıyabileceklerini belirtti.

Kaynaklar, Broadcom’un Qualcomm yönetim kurulundan 8 Aralık’a kadar yanıt beklediğini işaret ediyor. Qualcomm hissedarları, bu süre içerisinde yönetim kurulunu değiştirmek için oylama yapabilir ve şirketi Broadcom satın almasını tamamlamaya zorlayabilir.

PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK

Broadcom, yönetim kurulunu ikna etmek için teklifini gözden geçirmesi gerekebileceğinin farkında ve bunun için finansal çözüm senaryoları üzerinde çalışıyor.

2016 yılının ekim ayında otomotiv endüstrisi için işlemciler üreten NXP Semiconductors ile 38 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması imzalayan Qualcomm, bir yandan bu satın almayı tamamlamaya çalışıyor. Broadcom, bu satın alma yapılmasa dahi Qualcomm’u satın almak istediğini belirtirken, konuya yakın kaynaklar Qualcomm’un NXP’yi satın alarak anlaşmanın fiyatını yukarıya çekmek istediğini söylüyor.

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