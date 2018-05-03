Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden Qualcomm’un gelirlerinin büyük bir bölümü patent ve lisanslardan geliyor. Ancak geçtiğimiz son birkaç ayda şirketin lisanslama şartları Apple, Huawei ve Samsung gibi en büyük müşterileriyle arasını açtı.

Patent kavgası sebebiyle ABD dışındaki ükelerde de birbirlerine dava açan Apple ve Qualcomm, çip üreticisinin kazancını etkilemeye başladı.

Geçtiğimiz hafta açıklanan çeyrek sonuçlarında Qualcomm'un net gelirlerinin yüzde 52 düşerek 363 milyon dolar olduğu belirtildi. Bunun sebebi ise Apple ve anlaşmalı üreticilerin yaklaşık bir yıl önce başlayan bu anlaşmazlıktan bu yana kullanım hakkı ücretlerini ödemeyi durdurmuş olmaları.

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Qualcomm, Apple ve Huawei gibi müşterilerine iki seçenek sunuyor. Birincisi tüm Qualcomm teknolojilerini telefonlarında kullanmaları karşılığında cihazın maliyetinin yüzde 5’i kadarını ödemek ya da mobil ağlar için gerekli standart lisansı alarak yüzde 3,25 ödemek.

Qualcomm, tam setin fiyatını düşürmek yerine, standart lisansa 5G patentlerini eklemeyi tercih etti. Qualcomm’un lisanslamadan sorumlu yöneticisi Alex Rogers, şirketin lisans ücretlerini düşürmediğine dikkat çekti: “Fiyatları düşürmedik. Bunun yerine fiyatı yükseltmeden paketin içerisinde daha fazla teknoloji ve fikri mülkiyet ekledik.”

Bu hamlenin Qualcomm ile cihaz üreticileri ve düzenleyici kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için yeterli olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak şirketin bu yönde bir adım atmış olması olumlu bir mesaj veriyor.

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