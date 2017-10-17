Qualcomm ilk mobil 5G testini gerçekleştirdi

Qualcomm’un uzun zamandır 5G konusunda yaptığı çalışmalar sonuca bir adım daha yaklaştı. Firma, Snapdragon X50 modemini kullanarak mobil cihazlarla ilk testini gerçekleştirdi.

Testte 1,25 Gbps hıza ulaşılırken, teknoloji tamamen hazır olduğunda veri aktarım hızının 5 Gbps seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar ilk 5G ağlarının 2019’un başında kullanıma sunulacağını ve aynı yıl birçok 5G bağlantı destekli akıllı telefonun satışa çıkacağını öngörüyor.

REFERANS TELEFON DA HAZIR

Qualcomm, akıllı telefon üreticilerinin 5G modem, radyo ve ağlarını test etmeleri için ilk 5G referans telefon tasarımını da duyurdu. Üreticiler, 2019 yılında satışa sunacakları akıllı telefonları geliştirirken bu referans cihazdan faydalanacaklar.

9 mm kalınlığındaki akıllı telefon, günümüzde satışta olan çoğu telefon gibi uçtan uca bir ekrana sahip. Qualcomm, X50 modemini akıllı telefonda çalıştırmak için yeni bir milimetrik dalga anteni geliştirdi.

20 mm’den daha ufak olan anten, bu zamana kadar geliştirilmiş en küçük muadil olmasına rağmen, Qualcomm önümüzdeki 12 ayda boyutunu yüzde 50 daha da küçültmeyi planlıyor.

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