Hukuki mücadelelerine Ocak-Mart arasında 125 milyon dolar harcayan şirketi, önümüzdeki aylarda Apple ve ABD'li düzenleyici kuruluşlarla başka davalar bekliyor.

Patent kavgası sebebiyle ABD dışındaki ükelerde de birbirlerine dava açan Apple ve Qualcomm, çip üreticisinin kazancını etkilemeye başladı. Çarşamba yapılan açıklamayla Qualcomm'un net gelirlerinin yüzde 52 düşerek 363 milyon dolar olduğu belirtildi. Bunun sebebi ise Apple ve anlaşmalı üreticilerin yaklaşık bir yıl önce başlayan bu anlaşmazlıktan bu yana kullanım hakkı ücretlerini ödemeyi durdurmuş olmaları. Şirketin açıklamasına göre, ilk üç ayki mali performansta toplam gelir yüzde 5 artarak 5,3 milyar dolar oldu.

Qualcomm'un CFO'su George Davis, yatırımcılara, şirketin bu davalar yüzünden "çok daha yüksek" hukuki masrafları olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu çeyrekte 125 milyon dolarlık harcamamız oldu ve üçüncü çeyrekte bunun daha da artmasını bekliyoruz."

Qualcomm'un Apple'a karşı patent ihlali iddiası, Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda görüşülüyor. Çeşitli iPhone modelleri için ithal yasağının talepedilirken, ilk duruşma haziranda yapılacak. Yaklaşık aynı zamanda, benzer bir fikri mülkiyet davası Almanya'da mahkemeye gidecek. Qualcomm ve Apple, Çin'deki bazı bölgelerde, çeşitli patent uyuşmazlıkları sebebiyle davalık durumda.

Apple'ın Qualcomm'a San Diego'da açtığı karşı dava ise bu yıl bitmeden başlayacak.

Qualcomm'un tek hukuki harcama sebebi Apple değil; Hollandalı çip üreticisi NXP'yi satın alan Qualcomm'un izinleri konusunda Çinli düzenleyici kuruluş da Qualcomm ile mücadele halinde. Çin'deki rekabet kurulunun geçen haftaki kararına göre, satın alma "pazardaki rekabete olumsuz etki" yapabilir. Satın alma 25 Temmuz'a kadar tamamlanmak zorunda, yoksa bu kararlar sebebiyle suya düşebilir. Qualcomm'un B Planı ise hissedarlarına sermaye artırımını artırmak. Bu da, 20-30 milyar dolarlık bir hisse geri alma olabilir.

Bu durum, ABD'nin ZTE telefonları yasaklaması, Huawei ile gerginliği sonrasında üçüncü büyük ABD-Çin gerginliği olarak görülüyor.

Kısa süre önce Trump'ın vetosuyla Broadcom tarafından yapılan satın alma teklifi de suya düşünce, Qualcomm'un ne yapacağını kestirmek zor.

Bir senedir takip ettiğim kadarıyla, Qualcomm, tüm bu mücadeleler arasında yorgun durumda. Satın alma ihtimali de ortadan kalkınca, tıpkı bir arenanın ortasında can çekişen bir boğa gibi duruyor.

Benim aklımdaki en büyük soru şu: Şirket, teknolojik inovasyonu mali sürdürülebilirlik olmadan yürütebilecek mi?

Ya da daha basit sorayım; Birkaç sene sonra akıllı telefonların büyük bölümünde Qualcomm işlemcisi göremeyecek miyiz?